台湾债市：殖利率明显弹升，因美债偏空及CPI高于预期

* 美债弹升与CPI高于预期让气氛偏空

* 担心非农打击美债，长假前降低部位

* 下周五年券区间1.18-1.23%，10年在1.66-1.75%

路透台北9月5日 - 台湾公债殖利率周五明显弹升，因欧洲降息未令美债走多、台湾8月CPI创一年半新高，且担忧今晚公布的美国非农数据，使得交易商在中秋长假来临前选择降低部位。

交易商指出，无论五年券103/10 与10年新券103/13 殖利率都弹破均线支撑。下周二恢复交易后，将首先反映非农数据影响，周三台电公司债标售结果也会牵动市况。在气氛偏空下，交易区间恐上移，103/10看在1.18-1.23%，103/13发行前交易殖利率则在1.66-1.75%。

〞欧洲降息没带动多头，让交易商从观望变成空头。〞一位证券商交易员说。

另一票券商交易员则称，今日公布的8月CPI明显高于预期，再加上担心今晚公布的非农数据打击美债，交易商持券信心疲弱，乾脆先卖出筹码，有的甚至放空103/13避险。

交易员指出，美国经济数据表现强劲，美债殖利率自先前的低档反弹，目前似已走到关键水位，若是市场更确定美国升息时点，不排除指标10年期公债收益率 进一步反弹至2.45%关键水位之上，这可能进一步带动台债殖利率弹升。

一证券交易员并提及，昨日20年券103/11 在处所以2.15%少量成交后，今日买盘有向后退缩的迹象。显示国际板美元债券大量发行的效应，仍持续反映在公司债与公债的走势上。下周三将观察台电10年期公司债的标售状况，倘若不如预期，可能还会牵动103/13的走势。

台湾主计总处周五公布，8月消费者物价指数(CPI)较上年同期升2.07%，创下一年半以来新高，明显高于市场预估的1.84%涨幅。而主计总处最新预估今年全年CPI涨幅为1.64%。

欧洲央行(ECB)周四将利率降至纪录新低，并出台新计划向疲弱的欧元区经济注入资金。这令市场感到意外，且为更多刺激举措出炉留出空间。

根据路透调查，分析师预计8月美国非农就业岗位增加22.5万个，而强劲的就业数据会令市场对美联储首次升息的预期时间提前。

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币)

5 103/10 +3.67 1.2080 1.1845-1.2100 98.0

10 103/13 +5.55 1.6900 1.6495-1.6900* 102.5

*表创该券交易以来高位

本周及下周金融市场重要经济数据和事件有：

9/5(五)：德国7月工业生产、欧元区GDP第二季修正值、美国8月非农就业数据、加拿大8月就业数据、第二季劳动生产率、达拉斯联储总裁费希尔发表讲话、欧洲央行执委普雷特发表讲话、波士顿联储总裁罗森格伦发表讲话。

9/8(一)：台湾金融市场休市、中国8月进出口贸易数据、德国7月进出口、贸易收支、欧元区9月Sentix投资者信心指数、英国8月零售业联盟(BRC)零售销售；

9/9(二)：台湾公布8月出口数据、英国7月工业生产、7月对非欧盟国家贸易收支、日本8月企业物价指数、7月机械订单、英国央行首席经济学家霍尔丹在商业经济学家协会上发表演讲、日本央行公布8月政策会议记录；

9/10(三)：法国7月工业生产、美国7月批发(趸售)库存、欧洲金融界智囊团2014年金融论坛，欧洲央行总裁德拉吉出席、日本央行副总裁岩田规久男在记者会发表谈话、欧洲央行执委会成员莫尔许和德国央行副总裁Claudia Buch发表演说、纽西兰央行利率决议；

9/11(四)：中国8月工业生产者出厂价格指数(PPI)、居民消费价格指数、德国8月CPI和HICP终值、法国8月HICP终值；

9/12(五)：欧元区第二季就业人口、7月工业生产、美国8月进出口物价、8月零售销售、韩国央行利率决定；

9/13(六)：中国8月固定资产投资、社会消费品零售总额、工业增加值、以及房地产投资和销售情况月度报告。

30 103/12 没有成交

20 103/11 没有成交

10 103/6 1.6600

5 103/10 1.2080