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亚洲 | 2014年 9月 5日 星期五 14:38 BJT

韩国汇市：韩元兑美元下跌，受美国数据强劲影响

路透首尔9月5日 - 韩国韩元兑美元周五收低，盘中一度下挫至三周低位，因美国经济数据强劲，以及欧洲央行意外降息，使美元资产相对更具吸引力。

韩元受到打压，午后进一步下跌，因韩国企划财政部长官崔炅焕表示，在欧洲央行周四下调利率至纪录低位后，韩国可能采取先发制人的行动。

韩元/美元 收报1,024.2，前一日收报1,019.0。

韩国金融市场周末将迎来长假期，下周四重新开市。(完)

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