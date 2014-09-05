中国股市：沪综指收创17个半月新高，赚钱效应吸引增量资金涌入

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透上海9月5日 - 中国股市沪综指周五连续第六日收升，并创下17个半月收盘新高。分析师指出，尽管之前的连续上涨，令大盘回调压力越积越重，但近期的赚钱效应使得大量场外资金持续涌入，大盘走势相当坚挺，本周亦录得19个月来最佳单周表现。
沪综指 收报2,326.432点，涨19.570点或0.85%，此前收盘高点为2013年3月25日2,326.71点。本周累计上涨4.93%，此前最大单周涨幅为2013年2月1日当周的5.57%。上证A股今日成交1,856亿元人民币，上日为1,792亿元。
“大盘趋势向好，赚钱效应明显，场外资金入市迹象明显。未来大盘即使有调整，也是高位震荡，调不太深。”山西证券分析师杜亮表示。
沪深300指数 收报2,449.259点，涨0.95%；沪深300指数期货主力9月合约 尾盘报2,469.2点，涨1.33%，成交827,062手。（完）
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。