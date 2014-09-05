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货币新闻 | 2014年 9月 5日 星期五 15:11 BJT

中国股市：沪综指收创17个半月新高，赚钱效应吸引增量资金涌入

路透上海9月5日 - 中国股市沪综指周五连续第六日收升，并创下17个半月收盘新高。分析师指出，尽管之前的连续上涨，令大盘回调压力越积越重，但近期的赚钱效应使得大量场外资金持续涌入，大盘走势相当坚挺，本周亦录得19个月来最佳单周表现。

沪综指 收报2,326.432点，涨19.570点或0.85%，此前收盘高点为2013年3月25日2,326.71点。本周累计上涨4.93%，此前最大单周涨幅为2013年2月1日当周的5.57%。上证A股今日成交1,856亿元人民币，上日为1,792亿元。

“大盘趋势向好，赚钱效应明显，场外资金入市迹象明显。未来大盘即使有调整，也是高位震荡，调不太深。”山西证券分析师杜亮表示。

沪深300指数 收报2,449.259点，涨0.95%；沪深300指数期货主力9月合约 尾盘报2,469.2点，涨1.33%，成交827,062手。（完）
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