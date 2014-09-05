中国票据市场：转贴利率稳中趋升，因季末渐近月内仍有上行空间

路透北京9月5日 - 中国票据市场本周转贴利率稳中趋升。交易人士称，月初资金面整体偏宽松，不过季末时点渐行渐近，调整信贷规模因素开始作用，场内出票力度不小；且机构预期受调规模压力影响，短期转贴利率上升的概率更大。

”转贴(年利率)在4.8%左右吧，这周稳中小涨，而且从目前这个趋势看，这个月应该是延续上涨的态势。“华东一银行交易员称。

另一银行交易员指出，一般月初转贴利率会因买票意愿更盛而下行，不过这个月是三季度最后一个月，机构为应对季末考核调信贷结构，提前有所准备，受这个因素影响其预期月内转贴利率或震荡攀至5%水平。

她并提到，对于本月资金前景不会太过担心，起码在月中前暂未看到对流动性形成过大冲击的因素，其对票据市场影响也较小。

中国银行间货币市场周五主要回购利率 依旧稳步下跌，今日虽面对月初存款准备金补缴，和中秋小长假现金需求趋增的考验，但流动性表现淡定，未因此现过大波澜。

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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周五 4.7139/4.6478 4.9132/4.8319 5.2156/5.1153

上周五 4.7348/4.6597 4.9413/4.8502 5.2470/5.1470

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变动 -2.09bp/-1.19bp -2.81bp/-1.83bp -3.14bp/-3.17bp

票据回购报价方面，路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为4.6462%，上周五报在4.6263%。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。