中国票据市场：转贴利率稳中趋升，因季末渐近月内仍有上行空间

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透北京9月5日 - 中国票据市场本周转贴利率稳中趋升。交易人士称，月初资金面整体偏宽松，不过季末时点渐行渐近，调整信贷规模因素开始作用，场内出票力度不小；且机构预期受调规模压力影响，短期转贴利率上升的概率更大。
”转贴(年利率)在4.8%左右吧，这周稳中小涨，而且从目前这个趋势看，这个月应该是延续上涨的态势。“华东一银行交易员称。
另一银行交易员指出，一般月初转贴利率会因买票意愿更盛而下行，不过这个月是三季度最后一个月，机构为应对季末考核调信贷结构，提前有所准备，受这个因素影响其预期月内转贴利率或震荡攀至5%水平。
她并提到，对于本月资金前景不会太过担心，起码在月中前暂未看到对流动性形成过大冲击的因素，其对票据市场影响也较小。
中国银行间货币市场周五主要回购利率 依旧稳步下跌，今日虽面对月初存款准备金补缴，和中秋小长假现金需求趋增的考验，但流动性表现淡定，未因此现过大波澜。
以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：
1个月(%) 6个月(%) 一年(%)
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周五 4.7139/4.6478 4.9132/4.8319 5.2156/5.1153
上周五 4.7348/4.6597 4.9413/4.8502 5.2470/5.1470
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变动 -2.09bp/-1.19bp -2.81bp/-1.83bp -3.14bp/-3.17bp
票据回购报价方面，路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为4.6462%，上周五报在4.6263%。
票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。
电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。
注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价。(完) (发稿 康熙泽；审校 林高丽)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。