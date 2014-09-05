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亚洲 | 2014年 9月 5日 星期五 14:48 BJT

日本股市：日经指数收盘小跌，日圆疲弱令跌幅受限

路透东京9月5日 - 日本股市日经指数周五震荡小幅收低，但跌势有限，在欧洲央行(ECB)宣布货币宽松政策后，美元兑日圆升至六年高位，使日股市场人气获得支撑。

日经指数 跌0.1%至15,668.68点，接近周三触及的七个月高位15,829.38。日经指数本周上涨1.6%。

东证股价指数 下跌0.3%至1,293.21点，JPX-日经400指数 小跌0.3%，报11,732.03。

欧洲央行(ECB)周四将利率降至纪录新低，并宣布10月购买资产支持证券(ABS)和担保债券计划。 (完)
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