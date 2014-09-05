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货币新闻 | 2014年 9月 5日 星期五 17:14 BJT

表格：欧元区第二季GDP确认为持平上季，较上年同期增长0.7%

路透布鲁塞尔9月5日 - 欧盟统计局周五公布，欧元区第二季国内生产总值(GDP)修正值为较上季持平，较上年同期增长0.7%。

GDP经季节调整增幅(%)：

较上季 较上年同期

2013 2014 2013 2014

----------- -------- ---------- ----------

Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

欧元区18国 0.1 0.3 0.2 0.0 -0.3 0.5 1.0 0.7

欧盟28国 0.3 0.4 0.3 0.2 0.2 1.1 1.4 1.2(完)
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