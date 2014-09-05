表格：欧元区第二季GDP确认为持平上季，较上年同期增长0.7%

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透布鲁塞尔9月5日 - 欧盟统计局周五公布，欧元区第二季国内生产总值(GDP)修正值为较上季持平，较上年同期增长0.7%。
GDP经季节调整增幅(%)：
较上季 较上年同期
2013 2014 2013 2014
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Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
欧元区18国 0.1 0.3 0.2 0.0 -0.3 0.5 1.0 0.7
欧盟28国 0.3 0.4 0.3 0.2 0.2 1.1 1.4 1.2(完)
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。