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亚洲 | 2014年 9月 5日 星期五 15:01 BJT

全球金市：金价因美元强势跌至近三个月低点，市场等待非农就业数据

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价格 变动 涨跌%

现货金 1263.5 2.66 0.21

现货银 19.09 0.09 0.47

现货铂金 1402.99 -1.01 -0.07

现货钯金 887.85 4.05 0.46

COMEX期金 1264.6 -1.9 -0.15

COMEX期银 19.125 -0.013 -0.07

汇率

欧元/美元 1.2936

美元指数 83.847

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦/陈宗琦；审校 田建华/蔡美珍)
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