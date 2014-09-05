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亚洲 | 2014年 9月 5日 星期五 15:01 BJT

日本金融：当局对新加坡交易商罚款，因其涉嫌操纵日债期货市场

路透东京9月5日 - 日本证券监管当局周五表示，正寻求对一家新加坡交易商处以罚金，因其涉嫌对日本政府公债期货进行市场操纵。

日本证券交易监督委员会(SESC)表示，建议对这位未具名的交易商处以33万日圆(3,133美元)罚款。这将是首次因操纵日债期货而对投资者罚款。

SESC表示，怀疑该交易商使用了一种“层叠”(layering)手法，即投资者发出交易单后来又将其撤销，以欺骗市场对走势的判断，从而制造牟利机会。(完) (编译 朱晓军；审校 张明钧)
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