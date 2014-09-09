背景资料：台湾主要外币债券发行情况一览

全球金市：金价从两周低点反弹，此前特朗普公布税改计划大纲
路透纽约/伦敦4月26日 - 金价周三从两周低点反弹，受回补空头提振，因美国总统特朗普提议下调美国企业税后，美国公债收益率下跌，美元缩减涨幅。
路透台北9月9日 - 台湾近来除推动宝岛债(人民币计价债券)市场外，也重新推动国际板债券中除人民币以外的外币计价债券，令美元债券发行热度增温。
根据路透自行计算，2014年以来台湾国际板债券除宝岛债外的其他外币债发行总额为72.94亿美元。
各档外币债次级交易代码请参阅 ，人民币债券发行一览请见
以下为路透整理2013年来在台湾发行的主要外币债券一览表：
日期 发债主体 发债额 利率 年期
*2014.09 瑞士信贷银行伦敦分行 4.00亿美元 4.0% 20
*2014.09 巴克莱 6.00亿美元 0% 30
(IRR 4.70%)
2014.09 美商花旗集团 6.00亿美元 0% 30
(IRR 4.88%)
2014.09 高盛集团 9.74亿美元 0% 30
(IRR 4.96%)
2014.08 法国兴业银行 6.05亿美元 0% 30
(IRR 4.73%)
2014.08 德意志新加坡分行 4.15亿美元 0% 30
(IRR 4.87%)
2014.08 玉山银行 3.00亿美元 0% 20
(IRR 4.50%)
2014.08 摩根士丹利 9.50亿美元 4.7% 30
2014.08 东方汇理银行 1.35亿美元 4.0% 20
1.35亿美元 0% 20
(IRR 4.5%)
2014.08 野村国际银行 3.25亿美元 0% 30
(IRR 4.95%)
2014.07 德意志银行新加坡分行 6.7亿美元 0% 30
(IRR 4.9%)
2014.07 法国兴业银行 3.55亿美元 0% 20
(IRR 4.5%)
2014.07 法国兴业银行 2.5亿美元 4.1% 20
2014.01 渣打国际商银 5.8亿美元 Libor+0.7% 2
2013.05 远东新世纪 50亿日圆 1.255% 3
(完) (记者 林妙容; 审校 曾祥进)
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