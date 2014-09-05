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货币新闻 | 2014年 9月 5日 星期五 16:05 BJT

表格: LME金属库存最新变化--9月5日

路透伦敦9月5日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨):
    
    品种               最新库存              变动
     铜                 154,700              持平
     锡                  12,435              持平
     铅                 224,550              持平
     锌                 737,125              -950
     铝               4,768,050            -9,175
     镍                 331,992            +1,272
   铝合金                31,120               -40
   NASAAC                66,860              持平
 
    *NASAAC为北美特种铝合金.(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
        
 品  库存数据         库存分布              品种   库存数据        库存分布
 种                                                                
 铜  MCU-STOCKS     <0#MCUSTX-LOC-GRD>       铅    MPB-STOCKS    <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝  MAL-STOCKS     <0#MALSTX-LOC-GRD>       锡    MSN-STOCKS    <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌  MZN-STOCKS     <0#MZNSTX-LOC-GRD>     铝合    MAA-STOCKS    <0#MAASTX-LOC-GRD>
                                               金                  
 镍  MNI-STOCKS     <0#MNISTX-LOC-GRD>    NASAA    MNA-STOCKS    <0#MNASTX-LOC-GRD>
 
 (编译 田建华; 审校 艾茂林)
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