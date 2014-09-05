国际油市：布兰特原油持稳102美元附近，受美元走强打压周线料下跌

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透新加坡9月5日 - 周五布兰特原油持稳在每桶102美元附近，仅收复隔夜市场一小部分的跌幅，料连续第三周下跌，因受美元走强打压。不过数据显示，美国原油库存下滑，给予油价支撑。
大西洋两岸原油期货价格周四双双下跌近1美元，因欧洲央行意外降息，提振美元，重创以美元计价的商品价格。
0652 GMT，布兰特原油期货 上涨0.20美元至每桶102.03美元，此前结算价跌0.94美元。美国原油期货 上涨0.28美元至每桶94.73美元，周四收低1.09美元。两大原油指标价格料本周跌幅都会超过1%。
“整体上讲，欧洲央行货币政策对大宗商品价格影响不大。这一影响基本是透过美元来施加的。”法国兴业银行(Societe Generale亚洲大宗商品研究部门主管Mark Keenan说。
不过，Keenan补充道：“欧洲经济放缓一直以来就是大宗商品市场所面临的下档风险，所以从欧洲问题正在得到解决的角度看，货币政策措施是理想的。”他表示，经济得到提振以及流动性的增加，可能会最终支持原油等风险资产。
投资者现等待美国就业数据，希望得到有关该国需求前景的线索。
能源资料协会(EIA)数据显示前周美国原油库存减少90.5万桶，汽油库存下跌230万桶。库欣库存减少38.5万桶。
不过，美国产量增加、当前大西洋盆地和亚洲原油供给过剩以及石油输出国组织(OPEC)成员国利比亚和伊朗出口上升，给原油价格带来下档压力。
利比亚原油产量本周增加到72.5万桶/日，是两个月前水平的逾六倍。而西方与伊朗间的核计划谈判成功，也将让全球市场上出现更多来自伊朗的供给。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 田建华/洪曦; 审校 张明钧)
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* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。