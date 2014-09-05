国际油市：布兰特原油持稳102美元附近，受美元走强打压周线料下跌

路透新加坡9月5日 - 周五布兰特原油持稳在每桶102美元附近，仅收复隔夜市场一小部分的跌幅，料连续第三周下跌，因受美元走强打压。不过数据显示，美国原油库存下滑，给予油价支撑。

大西洋两岸原油期货价格周四双双下跌近1美元，因欧洲央行意外降息，提振美元，重创以美元计价的商品价格。

0652 GMT，布兰特原油期货 上涨0.20美元至每桶102.03美元，此前结算价跌0.94美元。美国原油期货 上涨0.28美元至每桶94.73美元，周四收低1.09美元。两大原油指标价格料本周跌幅都会超过1%。

“整体上讲，欧洲央行货币政策对大宗商品价格影响不大。这一影响基本是透过美元来施加的。”法国兴业银行(Societe Generale亚洲大宗商品研究部门主管Mark Keenan说。

不过，Keenan补充道：“欧洲经济放缓一直以来就是大宗商品市场所面临的下档风险，所以从欧洲问题正在得到解决的角度看，货币政策措施是理想的。”他表示，经济得到提振以及流动性的增加，可能会最终支持原油等风险资产。

投资者现等待美国就业数据，希望得到有关该国需求前景的线索。

能源资料协会(EIA)数据显示前周美国原油库存减少90.5万桶，汽油库存下跌230万桶。库欣库存减少38.5万桶。

不过，美国产量增加、当前大西洋盆地和亚洲原油供给过剩以及石油输出国组织(OPEC)成员国利比亚和伊朗出口上升，给原油价格带来下档压力。

利比亚原油产量本周增加到72.5万桶/日，是两个月前水平的逾六倍。而西方与伊朗间的核计划谈判成功，也将让全球市场上出现更多来自伊朗的供给。(完)

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