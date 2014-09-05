俄罗斯金融：央行副总裁称准备好采取非常规措施抵消新制裁影响--电视

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透莫斯科9月5日 - 俄罗斯央行第一副总裁Ksenia Yudayeva称，该国央行准备好采取“非常规措施”，以抵消欧盟周五稍晚可能对俄采取的新制裁的影响。
“我们已经为非常规情况做好准备，”Yudayeva对Rossiya-24新闻频道表示，“假如出现这种非常规情况，我们准备好了使用必要的不同手段，包括货币政策常用工具的非常规用法。”
在问及可能包括哪些措施时，Yudayeva拒绝置评。
欧盟周五稍晚将公布是否因为俄罗斯参与乌克兰危机而对俄采取更多惩罚性措施。(完) (编译 朱晓军；审校 高琦)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。