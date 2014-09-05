《汇市简讯》欧元/英镑回升走势在费波纳奇38.2%回档位0.7938遇阻

国际油市：原油价格上涨，因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
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* 欧元/英镑由0.7903英镑回升后，在0.7938英镑附近遇阻
* 0.7938=欧元/英镑由周三高点0.7995跌至周四低点0.7903的费波纳奇38.2%回档位
* 欧元/英镑跌至0.7903，是受欧洲央行意外降息推动
* 进一步支撑在0.7892及0.7874(7月低点)
* 0.7892为周一低点，之后因苏格兰独立公投疑虑而涌现空头回补(完) (编译 蔡美珍；审校 艾茂林)
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，因技术性买盘，和担心周末美国大平原地区的寒冷天气可能会威胁冬麦作物。