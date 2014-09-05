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市场报道 | 2014年 9月 5日 星期五 15:18 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑回升走势在费波纳奇38.2%回档位0.7938遇阻

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* 欧元/英镑由0.7903英镑回升后，在0.7938英镑附近遇阻

* 0.7938=欧元/英镑由周三高点0.7995跌至周四低点0.7903的费波纳奇38.2%回档位

* 欧元/英镑跌至0.7903，是受欧洲央行意外降息推动

* 进一步支撑在0.7892及0.7874(7月低点)

* 0.7892为周一低点，之后因苏格兰独立公投疑虑而涌现空头回补(完) (编译 蔡美珍；审校 艾茂林)
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