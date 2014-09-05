《交易视点》中国信用债仍有良好票息价值，信用利差料维持低位--中金

路透上海9月5日 - 中国大型投行--中金公司最新信用策略双周报认为，结合供需和信用基本面两方面情况看，信用债整体仍具备良好的票息价值，信用利差有望在低位继续维持，但在行业和个券选择上仍需注意回避风险领域，选择风险溢价补偿较为充分的券种配置。

**债券发行人半年报：存量表负担难解**

截至8月底，有余额的1,644家非城投发行人中，1,543家已披露半年报，占比94%左右。

主要指标整体变化情况如下： 第一，在一季度盈利增速出现较为明显下降的基础上，半年报盈利底部小幅回升，其中收入增速仍低于年报，营业利润和净利润同比增速略高于年报，有14%约230家企业净亏损。

第二，内部现金流整体有所改善加上外部筹资小幅增加推动货币资金增长，但增速不高，有近四成发行人货币资金有所减少。

第三，总体杠杆率继续提升并达到或接近历史高点，货币资金/短期债务指标在一季度降低后恢复至年报水平附近，但仍处于历史低位。

综合来看有以下几点特征：首先，流量表表现好于存量表，现金流表现好于盈利，但改善幅度普遍较小。第二，资产负债表问题仍在积聚，企业依赖债务融资支撑资产扩张和现金流周转的特征仍很明显，短期周转压力没有得到显着缓解。第三，发行人个体分化也仍然明显，最差的一部分发行人情况没有显着改观，甚至在周转压力和外部融资环境方面还有恶化。第四，行业上主要是房地产相关和中上游恶化比较明显，比如房地产、煤炭、机械设备、基建和有色等。

**市场回顾与展望**

最近两周信用债市场在银行间和交易所呈现不同景象，银行间收益率变化不大，信用利差在低位维持，成交相对清淡，市场气氛较为平静。交易所则买入热情高涨，成交火爆，收益率继续下行，与可转债和股票市场的喜人涨势交相辉映。

此种情景背后一方面反映了市场整体良好的供需关系，在高等级利差已经压无可压的情况下，强大的配置压力只能通过信用下沉进一步压缩评级间利差。另一方面也体现出近期各项再融资宽松政策出台背景下风险偏好的继续提升。

从近期供给情况看，8月非金融类信用债净增量1,800亿，相比7月低点增长35%，但明显低于二季度月度增量水平。

9月以来除了中票发行量略有加速外，其他品种仍基本维持8月的节奏。如果不出现PPN显着放量或者新开闸的房地产债很快大量发行的情况，目前看9月净增量反弹至2,500亿以上的可能性也较低。需求方面仍然延续各类理财产品在高成本要求下强力配置的格局，对于相对低迷的供给形成良好支撑。

展望9月和四季度，考虑到融资需求目前暂未看到显着回暖迹象，资金大量流向理财类的趋势短期内也难以逆转，信用债整体供需关系仍将维持在相对有利的状态，信用利差大幅扩张的风险仍然不高。

不过未来在交易所需求方面有两个风险点值得关注。一是季末和IPO打新集中时期的资金利率波动风险对杠杆操作的挑战。二是如果银行间对乙类和丙类重启开户，可能会从交易所吸引一部分配置资金到PPN和中低等级短融中票。这虽然不会影响信用债需求总量，但对于交易所需求可能会有一定负面影响。

信用基本面和风险偏好方面，一方面半年报显示企业整体看内部现金流有一定改善，另一方面近期房地产上市企业获得中票发行资格的消息将进一步推升市场对房地产救市政策和再融资放松的预期，这些因素都有利于推动市场风险偏好进一步提升。

但考虑到企业实际信用基本面没有显着改观，我们认为年内仍然不能放松对局部个体信用风险的警惕。

首先，虽然半年报企业加总的内部现金流有改善，但资产负债表问题仍很严重，短期周转压力没有得到显着缓解。特别是个体分化仍然明显，最差的那部分企业情况没有太大改观，甚至可能仍在恶化。

第二，虽然外部融资环境整体看起来也有放松，但结构性问题也很大，各融资渠道都存在“有渠道的好企业不想借或不必借，差企业想借借不到”的情况。

第三，四季度还有不少短期周转压力大的企业面临债券到期或付息，容易触发信用事件。结合供需和信用基本面两方面情况看，我们认为信用债整体仍具备良好的票息价值，信用利差有望在低位继续维持，但在行业和个券选择上仍需注意回避风险领域，选择风险溢价补偿较为充分的券种配置。(完)