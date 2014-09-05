欧元债市：二线国家公债收益率下降，欧洲央行新举措推升风险资产

标题新闻：标普称英国退欧令资金需求“风险加大”，英国外部融资需求为其评等的131个主权国中最大
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德拉吉还为印钞购买债券，也就是量化宽松预留了方便之门，不过鉴于德国反对此举，相关问题依然存在。
西班牙10年期公债 收益率(殖利率)和意大利10年期公债收益率 均下跌4个基点，分别报2.13%和2.33%，逼近各自纪录低点，且较德国公债利差仅为稍大于1个百分点。
RIA Capital Markets的债券分析师Nick Stamenkovic称，“二线公债市场是最大受益者，我认为它们较德债的利差仍有缩窄空间，尤其是对西班牙公债而言。”
“人们仍在寻求收益，当ECB支撑短期公债，投资者就会扩大债券的存续期。”
德国、荷兰、比利时、奥地利、法国和芬兰的两年期公债收益率是负值。爱尔兰两年期公债收益率接近零水准。
葡萄牙两年期公债在欧元区中收益率最高，为0.67%。(完)
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路透约翰内斯堡4月28日 - 南非兰特兑美元周五变动不大，在长周末假期前交投清淡，此间市场大部份时间呈窄幅交投，投资者结清头寸和获利了结。
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