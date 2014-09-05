欧元债市：二线国家公债收益率下降，欧洲央行新举措推升风险资产

德拉吉还为印钞购买债券，也就是量化宽松预留了方便之门，不过鉴于德国反对此举，相关问题依然存在。

西班牙10年期公债 收益率(殖利率)和意大利10年期公债收益率 均下跌4个基点，分别报2.13%和2.33%，逼近各自纪录低点，且较德国公债利差仅为稍大于1个百分点。

RIA Capital Markets的债券分析师Nick Stamenkovic称，“二线公债市场是最大受益者，我认为它们较德债的利差仍有缩窄空间，尤其是对西班牙公债而言。”

“人们仍在寻求收益，当ECB支撑短期公债，投资者就会扩大债券的存续期。”

德国、荷兰、比利时、奥地利、法国和芬兰的两年期公债收益率是负值。爱尔兰两年期公债收益率接近零水准。