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亚洲 | 2014年 9月 5日 星期五 15:37 BJT

香港个股：东方海外称向东北亚至纽西兰航线货运征旺季附加费

路透香港9月5日 - 香港主要航运公司--东方海外 宣布，由于旺季服务需求紧张，由本月20日起所有东北亚（日本除外）至纽西兰航线的货运，每标准箱征收附加费150美元。

东方海外在公司网页刊发的声明称，旺季附加费适用于由韩国、中国、台湾及香港到纽西兰的货运。

该股周五午盘尾段小幅上升0.11%，报46.2港元。过去一个月累计升逾13%。（完） (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
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