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亚洲 | 2014年 9月 5日 星期五 15:55 BJT

金属期市：伦铜攀升，欧洲央行降息举措支撑市场

不过期铜的涨势因供应增加蒙上阴影，此前纽蒙特矿业 印尼分支首席执行官(CEO)表示，公司已与印尼政府签署谅解备忘录(MoU)，将于下周恢复铜精矿出口。这标志着公司与印尼政府间长达八个月的税收之争画上句号。

Keenan表示，铜价可能下跌至每吨6,500美元。0715 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 上涨0.4%，至每吨6,949美元。

伦敦期铜本周料下跌0.5%，六周之内有五周录得跌势。

上海期货交易所11月主力期铜合约 上涨0.7%，至每吨49,830元人民币(8,118美元)。

与此同时，期镍价格 上涨至7周新高，报每吨19,519美元；菲律宾参议员本周提议禁止镍矿石出口 。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 高琦/陈宗琦；审校 蔡美珍/张明钧)
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