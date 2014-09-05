香港数据：截至8月底止外汇储备资产增至3,313亿美元--金管局

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透香港9月5日 - 香港金融管理局（HKMA）周五公布，截至8月底止官方外汇储备资产为3,313亿美元，较7月底3,250亿美元增加63亿美元。
8月底并无未交收外汇合约在内，7月底为9亿美元
为数3,313亿美元的外汇储备资产总额，相当于香港流通货币的七倍多，约占港元货币供应M3的49%。（完）
参看相关细节，可点选网址(here) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。