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货币新闻 | 2014年 9月 5日 星期五 16:59 BJT

香港数据：截至8月底止外汇储备资产增至3,313亿美元--金管局

路透香港9月5日 - 香港金融管理局（HKMA）周五公布，截至8月底止官方外汇储备资产为3,313亿美元，较7月底3,250亿美元增加63亿美元。

8月底并无未交收外汇合约在内，7月底为9亿美元

为数3,313亿美元的外汇储备资产总额，相当于香港流通货币的七倍多，约占港元货币供应M3的49%。（完）

参看相关细节，可点选网址(here) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
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