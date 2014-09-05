香港股市：小幅收跌，国企指数创六周以来最佳周度表现

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透香港9月5日 - 香港股市周五小幅收跌，在新的一波中国经济数据出炉和下周初市场休市前夕，投资者锁定获利。
恒生指数 收低0.2%至25,240.15点。恒生国企指数 也下跌0.2%。
恒指周线上扬2.0%，而国企指数也走高3.7%，创六周以来最佳周度表现。
因逢中秋节，中国大陆市场将于周一休市，而香港将于周二休市。
市场正准备迎接下周的一系列中国8月经济数据。周一将发布贸易数据，周四出炉通胀和城市投资数据，周六发布工业产出和零售销售数据。(完)
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。