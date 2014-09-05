香港股市：小幅收跌，国企指数创六周以来最佳周度表现

路透香港9月5日 - 香港股市周五小幅收跌，在新的一波中国经济数据出炉和下周初市场休市前夕，投资者锁定获利。

恒生指数 收低0.2%至25,240.15点。恒生国企指数 也下跌0.2%。

恒指周线上扬2.0%，而国企指数也走高3.7%，创六周以来最佳周度表现。

因逢中秋节，中国大陆市场将于周一休市，而香港将于周二休市。