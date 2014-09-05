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亚洲 | 2014年 9月 5日 星期五 16:10 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

路透伦敦9月5日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：欧元料将连续第八周周线收低，昨日直线下滑，跌穿50%回档位1.3020美元，未来几周料继续跌向1.2790水平。1.2790水平为1.2045-1.3995一波涨势的61.8%回档位。任何反弹都可能在1.3020遇阻，下一阻力位在1.3110。

英镑/美元：英镑昨日同样下挫，料逼近1.6280区域，再度受累于美元走强。鉴于当前动能，需要回升站上1.6520水平。从7月高点以来的趋势线阻力位在1.6600。

美元/日圆：美元继续逼近今年高点105.50/60。在103.50上方时，仍有可能升向105.50。该水平是去年底以来的近期高点，也是2007年高点124.13至2011年低点75.58的61.8%费波纳奇回档位。

欧元/英镑：欧元未能升破8月高点以来的趋势线阻力，目前处于0.8000水平，预计会大幅回落。若突破0.8000，在0.8035下方也会出现剧烈逼空。在低于0.8000水平时，不排除跌向7月低点0.7875甚至更低的可能性。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2935 1.2944 -0.07 -5.89 1.3745

美元/日圆 105.27 105.26 +0.01 -0.03 105.30

欧元/日圆 136.18 136.23 -0.04 -5.84 144.63

美元/瑞郎 0.9322 0.9317 +0.05 +4.41 0.8928

英镑/美元 1.6320 1.6330 -0.06 -1.43 1.6556

美元/加元 1.0882 1.0874 +0.07 +2.47 1.0620

澳元/美元 0.9351 0.9346 +0.05 +4.91 0.8913

新西兰元/美元 0.8283 0.8305 -0.26 +0.94 0.8206

欧元/瑞郎 1.2058 1.2061 -0.02 -1.74 1.2271

欧元/英镑 0.7924 0.7923 +0.01 -4.50 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.1561 9.1498 +0.07 +3.49 8.8474

美元/挪威克朗 6.2726 6.2590 +0.22 +3.40 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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