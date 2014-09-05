《路透晚报》--9月5日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收盘小跌，日圆疲弱令跌幅受限

日本股市日经指数周五震荡小幅收低，但跌势有限，在欧洲央行(ECB)宣布货币宽松政策后，美元兑日圆升至六年高位，使日股市场人气获得支撑。日经指数跌0.1%至15,668.68点，接近周三触及的七个月高位15,829.38。日经指数本周上涨1.6%。东证股价指数下跌0.3%至1,293.21点，JPX-日经400指数小跌0.3%，报11,732.03。

--中国股市：沪综指收创17个半月新高，赚钱效应吸引增量资金涌入

中国股市沪综指连续第六日收升，并创下17个半月收盘新高。分析师指出，尽管之前的连续上涨，令大盘回调压力越积越重，但近期的赚钱效应使得大量场外资金持续涌入，大盘走势相当坚挺，本周亦录得19个月来最佳单周表现。

沪综指收报2,326.432点，涨19.570点或0.85%，此前收盘高点为2013年3月25日2,326.71点。本周累计上涨4.93%，此前最大单周涨幅为2013年2月1日当周的5.57%。上证A股今日成交1,856亿元人民币，上日为1,792亿元。沪深300指数收报2,449.259点，涨0.95%；沪深300指数期货主力9月合约尾盘报2,469.2点，涨1.33%，成交827,062手。

--香港股市：小幅收跌，国企指数创六周以来最佳周度表现

香港股市小幅收跌，在新的一波中国经济数据出炉和下周初市场休市前夕，投资者锁定获利。恒生指数收低0.2%至25,240.15点。恒生国企指数也下跌0.2%。恒指周线上扬2.0%，而国企指数也走高3.7%，创六周以来最佳周度表现。因逢中秋节，中国大陆市场将于周一休市，而香港将于周二休市。

--全球汇市：欧洲央行降息行动打压欧元，美元兑日圆升至六年高点

欧元走势挣扎，难以站稳脚跟。在欧洲央行意外降息后，欧元创下近三年来最高单日跌幅。德国周五公布强劲数据，但未能提振欧元，欧元/美元日内下跌0.1%，报1.2936。数据显示，德国7月工业生产增幅创近两年半来最大。欧洲央行管委诺沃特尼周四接受奥地利电视台专访时称，央行降息一部分是为了协助压低欧元。

--欧元债市：二线国家公债收益率下降，欧洲央行新举措推升风险资产

欧元区较低评级国家公债收益率下跌，因欧洲央行降息以及对大规模公债购买计划持开放态度，带动投资者追求高风险资产以实现回报率的最大化。乌克兰政府军以及亲俄分裂派份子预计将停止交战，抑制了德国公债收益率的大幅下滑。西班牙10年期公债收益率和意大利10年期公债收益率均下跌4个基点，分别报2.13%和2.33%，逼近各自纪录低点，且较德国公债利差仅为稍大于1个百分点。

--金属期市：伦铜攀升，欧洲央行降息举措支撑市场

伦敦期铜攀升，得力于欧洲央行的降息决策，降息使得资金被释放出来。但伦铜本周料仍将小幅收低，因新铜供应涌入市场。0855GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上涨0.38%，至每吨6,956.50美元。伦敦期铜本周料下跌0.5%，六周之内有五周录得跌势。上海期货交易所11月主力期铜合约上涨0.7%，至每吨49,830元人民币(8,118美元)。

--国际油市：布兰特原油持稳102美元附近，受美元走强打压周线料下跌

布兰特原油持稳在每桶102美元附近，仅收复隔夜市场一小部分的跌幅，料连续第三周下跌，因受美元走强打压。不过数据显示，美国原油库存下滑，给予油价支撑。0857GMT，布兰特原油期货上涨0.32美元至每桶102.15美元，此前结算价跌0.94美元。美国原油期货上涨0.38美元至每桶94.83美元，周四收低1.09美元。两大原油指标价格本周跌幅可能超过1%。

--全球金市：金价因美元强势跌至近三个月低点，市场等待非农就业数据

黄金价格跌至近三个月最低水准，之后温和反弹，本周料录得四周来第三周下跌，因美元强劲以及市场对美国经济的乐观看法带动黄金卖盘。现货金稍早下跌至每盎司1,256.90美元，为6月10日以来低位，0835GMT时，上涨至1,264.50美元。金价本周下跌料将近2%。