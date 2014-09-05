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亚洲 | 2014年 9月 5日 星期五 16:15 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--9月5日

路透香港9月5日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地
时间16:05时，1港元=0.79215人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均
溢价为-6.43%，高于上交易日收盘的-7.20%。
    
   公司名       A股代码       H股代码    A股价格(元)  H股价格(港元)    A/H股比价
 工商银行                                       3.61            5.33        0.86
 建设银行                                       4.16            5.95        0.88
 中国银行                                       2.74            3.74        0.92
 农业银行                                       2.52            3.69        0.86
 招商银行                                      10.93           14.96        0.92
 中信银行                                       4.45            4.95        1.13
 交通银行                                       4.40            5.81        0.96
 民生银行                                       6.44            7.59        1.07
 中国人寿                                      15.90           23.55        0.85
 中国平安                                      44.14           66.15        0.84
 中国太保                                      20.55           29.95        0.87
 中信证券                                      13.63           19.74        0.87
 新华人寿                                      25.48           28.40        1.13
 海通证券                                      10.37           13.04        1.00
 华能国际                                       6.41            9.41        0.86
 大唐发电                                       3.95            4.51        1.11
 华电国际                                       3.89            5.79        0.85
 中煤能源                                       4.48            4.89        1.16
 中国神华                                      15.69           23.45        0.84
 中国石油                                       8.12           11.48        0.89
 兖州煤业                                       8.39            6.89        1.54
 中国石化                                       5.74            8.13        0.89
 上海石化                                       3.62            2.68        1.71
 中海油服                                      20.50           22.75        1.14
 中国铝业                                       3.85            3.73        1.30
 江西铜业                                      14.07           14.22        1.25
 洛阳钼业                                       7.59            5.38        1.78
 紫金矿业                                       2.37            2.06        1.45
 马钢股份                                       1.79            1.80        1.26
 鞍钢股份                                       3.51            5.55        0.80
 重庆钢铁                                       2.79            1.95        1.81
 海螺水泥                                      18.01           27.85        0.82
 洛阳玻璃                                       7.24            3.80        2.41
 北人股份                                       6.94            4.30        2.04
 中联重科                                       4.82            4.90        1.24
 金隅股份                                       6.59            6.00        1.39
 中国国航                                       3.73            5.16        0.91
 东方航空                                       2.77            2.70        1.30
 南方航空                                       2.63            2.76        1.20
 中国远洋                                       3.58            3.54        1.28
 中海集运                                       3.03            2.35        1.63
 中集集团                                      15.88           17.88        1.12
 中海发展                                       5.63            5.80        1.23
 宁沪高速                                       6.27            8.97        0.88
 深高速                                         4.83            5.19        1.17
 成渝高速                                       3.04            2.87        1.34
 皖通高速                                       4.59            4.77        1.21
 广深铁路                                       2.88            3.19        1.14
 中国南车                                       5.33            7.10        0.95
 中国交建                                       4.16            5.76        0.91
 中国铁建                                       5.20            7.64        0.86
 中国中铁                                       2.93            4.28        0.86
 长城汽车                                      33.01           33.60        1.24
 比亚迪                                        51.75           56.80        1.15
 广汽集团                                       8.30            8.57        1.22
 青岛啤酒                                      40.70           58.70        0.88
 白云山                                        27.84           28.15        1.25
 新华制药                                       6.82            4.90        1.76
 海信科龙                                       9.09            9.31        1.23
 南京熊猫                                      10.69            7.12        1.90
 晨鸣纸业                                       4.63            3.80        1.54
 上海医药                                      13.92           17.04        1.03
 中兴通讯                                      14.33           18.12        1.00
 东方电气                                      13.67           13.36        1.29
 潍柴动力                                      21.09           30.95        0.86
 东北电气                                       4.30            2.59        2.10
 经纬纺机                                      12.92            7.79        2.09
 昆明机床                                       5.33            3.48        1.93
 一拖股份                                       9.02            5.96        1.91
 北辰实业                                       2.77            2.25        1.55
 创业环保                                       8.58            5.97        1.81
 中国中冶                                       1.96            1.90        1.30
 金风科技                                      11.73           13.12        1.13
 丽珠                                          50.13           49.90        1.27
 万科                                           9.83           15.36        0.81
 中国北车                                       5.25            6.87        0.96
                  
    附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
         如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)
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