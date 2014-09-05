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亚洲 | 2014年 9月 5日 星期五 16:36 BJT

路透基点：亚洲联合财务循环贷款提高至8.25亿港元--TRLPC

路透香港9月5日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，亚洲联合财务四年期循环贷款已由7亿港元提高至8.25亿港元。

牵头行兼簿记行(MLAB)台新银行承贷3亿港元。

Morgan Stanley Senior Funding(承贷1.55亿港元)、兆丰银行(承贷1亿港元)及合作金库银行国际金融业务分行(OBU)(承贷1亿港元)担任协办行。

经理行台湾银行OBU及台湾企银OBU分别承贷5,500万及5,000万港元。

华南银行OBU及阳信银行OBU分别以3,500万及3,000万港元参贷。

协议在今日签署。

先前已报导，这笔贷款最高费用为110个基点，利率为Hibor加码240个基点。

这笔循环贷款用于营运资本，从第24个月起额度减少三分之一，第36个月起再减三分之一。(完) (编译 蔡美珍；审校 高琦)
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