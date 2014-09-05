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亚洲 | 2014年 9月 5日 星期五 16:22 BJT

中国个股：上汽集团8月汽车销量42.95万辆，同比增速4.9%较上月回落

路透上海9月5日 - 中国最大汽车公司--上海汽车集团股份有限公司 周五发布产销快报，8月旗下各家企业共实现汽车销量42.95万辆，较去年同期的40.92万辆同比增长4.9%，增速较7月的14.7%回落。

1-8月，上汽集团累计实现销量369.49万辆，同比增长11.09%。

在上汽旗下两大主力乘用车厂中，上海通用8月销售13.30万辆，前八个月累计销售109.99万辆，同比增长7.49%；上海大众当月销售13.00万辆，同比转为小幅下滑，而前八个月累计销售120.35万辆，同比增17.76%。

上海大众是上汽与德国大众汽车 的合资公司，上海通用汽车是上汽与通用汽车 的合资公司。

上汽集团周五收报18.69元人民币，涨0.76元，或4.24%，近一个月累计上涨8.21%。(完)

参看详情,可点选上海证券交易所网站 here (发稿 边竞；审校 林高丽)
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