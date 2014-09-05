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亚洲 | 2014年 9月 5日 星期五 16:29 BJT

《全球汇市》欧洲央行降息行动打压欧元，美元兑日圆升至六年高点

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2946 1.2944 +0.02 -5.81 1.3745

美元/日圆 105.19 105.26 -0.07 -0.10 105.30

欧元/日圆 136.19 136.23 -0.03 -5.84 144.63

美元/瑞郎 0.9314 0.9317 -0.03 +4.32 0.8928

英镑/美元 1.6319 1.6330 -0.07 -1.43 1.6556

美元/加元 1.0879 1.0874 +0.05 +2.44 1.0620

澳元/美元 0.9354 0.9346 +0.09 +4.95 0.8913

新西兰元/美元 0.8286 0.8305 -0.23 +0.97 0.8206

欧元/瑞郎 1.2060 1.2061 -0.01 -1.72 1.2271

欧元/英镑 0.7932 0.7923 +0.11 -4.40 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.1622 9.1498 +0.14 +3.56 8.8474

美元/挪威克朗 6.2697 6.2590 +0.17 +3.35 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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