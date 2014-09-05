日本政经：首相安倍对明年上调消费税持“完全中立”立场--经济财政大臣

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
日本经济第二季年率萎缩6.8%，超过了第一季的成长幅度，当时还未上调消费税。路透调查的分析师预计，本季经济将反弹3.8%。
日央行周四维持大规模货币刺激政策不变，仍认为随着首次上调消费税的影响逐步消退，经济会持续稳步复苏势头。
不过政府上个月指出，4月的加税可能对经济构成长期影响。
甘利明称，政府和央行就经济前景的看法“没有分歧”。
“虽然表达不同，但没有分歧，”甘利明称，“我们正密切关注反应消费税因素而导致的需求下滑时间拉长...我将从现在起密切关注民间消费的趋势。”(完) (编译 高琦/洪曦/朱晓军；审校 蔡美珍/田建华/张明钧)
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路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。