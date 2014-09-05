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货币新闻 | 2014年 9月 5日 星期五 16:45 BJT

日本政经：首相安倍对明年上调消费税持“完全中立”立场--经济财政大臣

日本经济第二季年率萎缩6.8%，超过了第一季的成长幅度，当时还未上调消费税。路透调查的分析师预计，本季经济将反弹3.8%。

日央行周四维持大规模货币刺激政策不变，仍认为随着首次上调消费税的影响逐步消退，经济会持续稳步复苏势头。

不过政府上个月指出，4月的加税可能对经济构成长期影响。

甘利明称，政府和央行就经济前景的看法“没有分歧”。

“虽然表达不同，但没有分歧，”甘利明称，“我们正密切关注反应消费税因素而导致的需求下滑时间拉长...我将从现在起密切关注民间消费的趋势。”(完) (编译 高琦/洪曦/朱晓军；审校 蔡美珍/田建华/张明钧)
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