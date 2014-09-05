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亚洲 | 2014年 9月 5日 星期五 16:40 BJT

新兴汇市：美元全线上扬，欧洲央行宽松措施未能阻止多数亚币走跌

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泰铢 32.08 32.04 -0.12 +2.43 32.86

菲律宾披索 43.61 43.62 +0.03 +1.82 44.40

印尼卢比 11745.00 11763.00 +0.15 +3.53 12160.00

印度卢比 60.44 60.36 -0.13 +2.25 61.80

马币 3.1820 3.1780 -0.13 +2.94 3.2755

人民币 6.1410 6.1386 -0.04 -1.42 6.0539

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