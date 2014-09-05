《中国企业债发行日程表》--9月5日

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *重庆两江新区 20 7 9/15簿记建档 -- AAA 9/16-9/18 广发证券 开发投资集团 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= *高安城投 7 7 -- 上限8.98% AA- 9/16-9/18 兴业证券
(第3-7年末每年偿还20%本金/以土地使用权提供担保) ========================================================================================= *北京国资 至多45 15 -- -- AAA 9/16-9/18 海通证券 经营管理中心 (第5及10年末设发行人及投资者选择权) 中信建投证券 ========================================================================================= 随州市城市建设10 7 9/1簿记建档 7.18% AA 9/1-9/9 长江证券 综合开发投资 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 醴陵市国有 3 7 9/4簿记建档 *7.18% AA 9/5-9/10 一创摩根大通 资产投资经营 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 仁寿县 12 7 9/4簿记建档 *8.66% AA- 9/5-9/10 银河证券 资产经营 (以自有土地使用权进行抵押担保) ========================================================================================= 威海市中城 12 7 9/5簿记建档 上限7.40% AA 9/9-9/11 海通证券 公有资产经营 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 马鞍山慈湖 12 7 9/5簿记建档 上限7.50% AA 9/9-9/11 西南证券 高新技术产业开发区投资 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 北京金融街 15 7 9/4簿记建档 *5.55% AA+ 9/5-9/12 国信证券 资本运营中心 (第四年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权/
北京金融街投资集团提供担保) ========================================================================================= 兰州国资 7 7 9/9簿记建档 上限8.20% AA 9/10-9/12 中信建投证券 投资控股建设 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 昌邑市经济 10 7 9/5簿记建档 上限8.60% AA- 9/9-9/15 中航证券 开发投资公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/中国投融资担保有限公司提供担保) ========================================================================================= 泸州纳溪区 8 7 9/10簿记建档 上限8.50% AA 9/11-9/15 华创证券 国有资产经营 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 常熟滨江城市 8 7 9/10簿记建档 -- AA 9/11-9/15 中信建投证券 建设经营投资 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 新密财源城市 10 7 9/11簿记建档 上限8.50% AA 9/12-9/16 中原证券 开发建设有限公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 天津新技术 8 7 9/11簿记建档 -- AA 9/12-9/16 中信建投证券 产业园武清开发区总公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 济南西城 20 7 9/12簿记建档 -- AA+ 9/15-9/17 齐鲁证券 投资开发集团 (第3-7年末每年偿还20%本金) 国泰君安证券 ========================================================================================= 江苏望涛 10 6 9/12簿记建档 -- AA 9/15-9/17 信达证券 投资建设 (第3-6年末每年偿还25%本金) ========================================================================================= 盐城东方 12 7 9/12簿记建档 上限7.00% AA 9/15-9/17 中信证券 投资开发集团 (第3-7年末每年偿还20%本金) =========================================================================================
以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 =========================================================================================
以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) ========================================================================================== 暂无 ========================================================================================== 注: *表示新增。(完) (整理 李宏薇; 审校 边竞)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。