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货币新闻 | 2014年 9月 5日 星期五 16:58 BJT

香港个股：东亚银行称三井住友银行拟增持其约2.22亿股新股份

路透香港9月5日 - 香港东亚银行 周五宣布，其股东日本三井住友银行 拟增持该公司约2.22亿股新股份，相当于现有已发行股本的9.53%，双方已就此签订无约束力备忘录。

东亚银行的声明称，预期新股份的认购价，将参照最终协议订立前相关规定时间内的股份成交量加权平均价予以确定。

现时三井住友银行持有东亚银行9.63%已发行股本。

东亚银行今天收低0.3%，报33.35港元。（完） (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
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