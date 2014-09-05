香港个股：东亚银行称三井住友银行拟增持其约2.22亿股新股份

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透香港9月5日 - 香港东亚银行 周五宣布，其股东日本三井住友银行 拟增持该公司约2.22亿股新股份，相当于现有已发行股本的9.53%，双方已就此签订无约束力备忘录。
东亚银行的声明称，预期新股份的认购价，将参照最终协议订立前相关规定时间内的股份成交量加权平均价予以确定。
现时三井住友银行持有东亚银行9.63%已发行股本。
东亚银行今天收低0.3%，报33.35港元。（完） (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。