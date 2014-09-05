中港证券：沪港通税收政策需要综合考虑多种因素后慎重决策

路透北京9月5日 - 随着沪港通正式开通日期的日益临近，中国证监会新闻发言人邓舸周五表示，沪港通税收政策需要综合考虑多种因素后慎重决策，另外内地券商在内地向香港客户提供研究服务，如不涉及在港经营相关业务，原则上无需另行申请牌照。

他在新闻例会上指出，沪港通税收问题涉及现行法律法规，影响面广，要兼顾税收政策的公平性和沪港通业务的创新性和开放性。证监会正在积极配合协调有关部门推进此项工作争取尽快解决。

“相关税收的政策需要综合考虑多种因素后慎重决策，我会正在积极协调配合有关部门促进这项工作，证券相关问题的尽快解决。”邓舸称。

自11年前启动合格境外机构投资者（QFII）及三年前推出人民币合格境外机构投资者（RQFII）以来，资本利得税一直是悬在外资机构头上的达摩克利斯之剑。现在，沪港通启动在即，而是否征收资本利得税估计短期内仍难有说法。

针对市场关心的内地券商向香港客户提供研究服务的牌照问题，他指出，内地券商在内地向香港客户提供研究服务，如不涉及在港经营相关业务，比如不在香港市场提供收费研究服务，研报不以香港市场投资者为特定发放对象，原则上无需另行申请牌照。

他同时指出，内地券商在香港向香港客户提供研究服务，应遵循香港监管机构关于牌照管理、信息披露等方面的监管要求。

他还透露，目前市场各方面正在集中精力做好沪港通试点启动的各项准备工作。在沪港通试点取得经验的基础上，证监会支持深港交易所进一步加强合作。资本市场开放应遵循渐进式改革的思路，先试点，总结经验再逐步推广。