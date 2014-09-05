台湾汇市：台币收跌创近两周低位，出口商抛汇卖需热络收敛贬幅

* 台币收贬创近两周收盘低位 * 出口商抛汇卖需收敛实质交投贬幅 * 下周实质交易暂估在29.900-30.000 路透台北9月5日 - 台币兑美元 周五收贬创近两周收盘低位，周线收 跌0.12%。交易员认为，欧洲央行(ECB)意外降息令国际美元走强，拖累台币随亚币全线趋弱 ，不过出口商在台币29.940上方抛汇卖需热络略有收敛实质交投贬幅。 汇银人士指出，今日稍晚美国公布8月非农就业数据将左右下周国际汇价走势，若优于 预期将巩固美元涨势，但若不如预期将削弱美元续强力道，短线暂先反应欧洲央行降息及台 股表现疲弱等利空，目前市场多数预期台币实质交投区间偏弱整理，静待进一步消息面指引 。 今日台币收盘贬破30元关卡，创近两周收盘低位，前波收盘低位为8月26日的30.026； 本周台币周线走跌3.7分，约当贬值0.12%。台币今日主要交易区间在29.920-29.947，上日 交易区间在29.880-29.910。交易员并预估下周台币主要交投区间在29.900-30.000。 〞下周先看美国非农数据表现如何，再观察欧洲央行降息后的资金流向。〞一位本地大 型银行交易人士说。 另有交易员提及，在美元升息预期下，中长线美元仍偏向看涨，欧洲央行降息更助长美 元涨势，且美联储的公开市场委员会(FOMC)将在9月16及17日举行新一轮的议息会议，攸关 美国升息时间点的美国非农就业数据成为市场关注焦点，将影响FOMC会议前的市场预期氛围 。 汇银人士表示，下周一台湾金融市场逢中秋节休市一天，受到节前谨慎气氛影响，短线 台股表现疲软，近日外资买超力道稍有缩减，外资交投方向仍存有变数，后续仍须留意外资 及台股动向。 美国8月就业增长或有所加快，失业率可能降至6.1%，为美国经济动能持续提供新的佐 证。路透调查显示，美国8月非农就业岗位预计增加22.5万个。这将是非农就业岗位连续第 七个月增长超过20万个，为1997年以来的首次。 台湾股市周五连续两日量缩小跌0.22%，终场仍守在9,400点整数关卡上方；证券交易所 资料显示，外资及陆资在台股买超17.53亿台币，连续三个交易日买超共计92.21亿台币。[T W-STX-LZT] 海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月天期美元/台币换汇点折价幅度 稍较上日尾盘微幅扩大；一个月远汇报价 尾盘在29.900/29.920左右，上日纽 约盘收在29.900。 新兴亚洲货币周五多数下跌，本周恐录得跌幅，在欧洲央行推出新货币刺激措施，及美 国就业数据即将公布之际，美元全线上扬。 其中韩国韩元兑美元周五也收低在1 ,024.2，盘中一度下挫至三周低位。 本周余日全球主要经济数据和事件为： 9/5(五)：德国7月工业生産、欧元区GDP第二季修正值、美国8月非农就业数据、加拿大 8月就业数据、第二季劳动生産率、达拉斯联储总裁费希尔发表讲话、欧洲央行执委普雷特 发表讲话、波士顿联储总裁罗森格伦发表讲话。 下周全球重要经济事件与数据包括： 9/8(一)：台湾金融市场休市、中国8月进出口贸易数据、德国7月进出口、贸易收支、 欧元区9月Sentix投资者信心指数、英国8月零售业联盟(BRC)零售销售； 9/9(二)：台湾公布8月出口数据、英国7月工业生产、7月对非欧盟国家贸易收支、日本 8月企业物价指数、7月机械订单、英国央行首席经济学家霍尔丹在商业经济学家协会上发表 演讲、日本央行公布8月政策会议记录； 9/10(三)：法国7月工业生产、美国7月批发(趸售)库存、欧洲金融界智囊团2014年金融 论坛，欧洲央行总裁德拉吉出席、日本央行副总裁岩田规久男在记者会发表谈话、欧洲央行 执委会成员莫尔许和德国央行副总裁Claudia Buch发表演说、纽西兰央行利率决议； 9/11(四)：中国8月工业生产者出厂价格指数(PPI)、居民消费价格指数、德国8月CPI和 HICP终值、法国8月HICP终值； 9/12(五)：欧元区第二季就业人口、7月工业生产、美国8月进出口物价、8月零售销售 、韩国央行利率决定； 9/13(六)：中国8月固定资产投资、社会消费品零售总额、工业增加值、以及房地产投 资和销售情况月度报告。 环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 30.002 29.972 29.920-30.002 29.985 7.06 8.21 元太外汇经纪公司 30.001 29.968 29.922-30.001 29.982 2.57 3.70 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.035/-0.025 -0.030/-0.020 美元/台币六个月期 -0.180/-0.160 -0.175/-0.145 (完)