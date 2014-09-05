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亚洲 | 2014年 9月 5日 星期五 17:14 BJT

《汇市简讯》美国非农就业数据公布在即，美元/日圆涨势暂歇

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* 技术面偏多，104.88/105.13为关键支撑

* 美国非农就业数据的重大事件风险，将提供方向讯号

* 受将有更多刺激措施的报导影响，美元/日圆在亚洲盘初急升至105.71

* 日本薪酬结算日(Gotobi)、进口商买需、猎杀停止单、及美债收益率升高等因素，亦推升美元

* 纽约时段到期选择权分布于105.20-25及105.50，料对汇价发生磁吸作用 (完)

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