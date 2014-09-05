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亚洲 | 2014年 9月 5日 星期五 17:16 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净减11亿台币，连三周减少

路透台北9月5日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净减11亿台币，连三周减少，央行存单未到期余额为6兆(万亿)8,443.5亿台币。上周存单发行余额净减25亿台币。

台湾央行存单未到期余额变化一览请参看

日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)

9/01 2,117.70 2,118.20 +0.50

9/02 1,046.50 1,040.00 -6.50

9/03 888.50 887.50 -1.00

9/04 3,351.50 3,347.50 -4.00

9/05 3,620.50 3,620.50 0.00

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总计 11,024.70 11,013.70 -11.00

日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)

9/01 15.00 11.00

9/02 79.00 9.00

9/03 44.00 17.00

9/04 26.00 9.00

9/05 31.00 11.00

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总计 195.00 57.00(完) (记者 董永年; 审校 詹静宜)
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