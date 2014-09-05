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货币新闻 | 2014年 9月 5日 星期五 20:40 BJT

表格：加拿大8月就业岗位减少1.1万个，劳动参与率为约13年来最低

路透9月5日 - 加拿大统计局周五公布的数据显示，8月就业岗位减少1.1万个，7月时增长4.17万个。8月期间民间就业大幅下降。

民间行业雇员数量净减少111,800人，或1.0%，追平1982年创下的纪录百分比跌幅。劳动参与率为66.0%，达到2001年11月以来最低。

2014年8月 2014年7月

就业人口变动 -11,000 +41,700

　　全职就业 　　 -2,300 -18,100

兼职就业 -8,700 +59,900

失业率　　　　 　　7.0% 7.0%

就业参与率 　　 66.0% 66.1%

路透调查分析师原预估，8月加拿大增加1万个就业岗位，失业率维持在7.0%。(完) (编译 洪曦; 审校 田建华)
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