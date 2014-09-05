表格：加拿大8月就业岗位减少1.1万个，劳动参与率为约13年来最低

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透9月5日 - 加拿大统计局周五公布的数据显示，8月就业岗位减少1.1万个，7月时增长4.17万个。8月期间民间就业大幅下降。
民间行业雇员数量净减少111,800人，或1.0%，追平1982年创下的纪录百分比跌幅。劳动参与率为66.0%，达到2001年11月以来最低。
2014年8月 2014年7月
就业人口变动 -11,000 +41,700
全职就业 -2,300 -18,100
兼职就业 -8,700 +59,900
失业率 7.0% 7.0%
就业参与率 66.0% 66.1%
路透调查分析师原预估，8月加拿大增加1万个就业岗位，失业率维持在7.0%。(完) (编译 洪曦; 审校 田建华)
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路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。