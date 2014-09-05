《中国债市每日综述》现券收益率和IRS微跌，欧洲央行宽松措施惠及有限

* 现券收益率和IRS微幅下行

* 欧洲宽松措施利好影响有限

* 中秋节前交投不活跃，继续观望数据

* 质押回购成交创新高

路透上海9月5日 - 中国传统节日中秋节前一个交易日，银行间债市周五维持稳势，现券收益率和IRS仅微幅下行，而未追随欧洲意外降息后海外市场脚步，整体交投也较为淡静。

交易员指出，目前市场关注重点仍放在下周将公布的PPI、CPI以及信贷数据上，没有明确新的方向前，多看少动。

资金市场方面，平稳度过月初的存款准备金例行调整，七天期等回购利率也继续下行。不过成交量却在上日破万亿元基础上，再上台阶，创出历史新高至10,876亿元人民币，其中隔夜增量成为主要推手。

欧洲央行(ECB)周四将利率降至纪录新低，并出台新计划向疲弱的欧元区经济注入资金。这令市场感到意外，且为更多刺激举措出炉留出空间。受此影响，欧元区公债收益率严重承压，美国公债收益率攀升。

上海一银行交易员称，就今日市场表现来看，欧洲降息对中国境内债市几无影响。“IRS和现券(收益率)都只跌了1bp吧，只能等数据了。”

下周将有进出口贸易、8月工业生产者生产价格指数(PPI)、居民消费价格指数(CPI)，以及新增信贷等数据将公布。

剩余期限近10年的国开固息债140205券最新成交 在4.9450%，上日尾盘为4.9600%。

新债发行市场上，国开行今日招标的一年期新债结果低于预期。不过考虑到实际手续费返还等因素，该结果与二级市场偏差不大，因此对现券提振作用一般。

此前连续下行的中金所五年期国债期货主力合约TF1412 终于止跌，今日收报93.380元人民币，较上日结算价微涨0.006元，或0.01%。

下周一(8日)是中国传统节日中秋节，主要金融市场均休市。

**回购成交创新高**

今日银行间货币市场七天期等回购利率继续稳步下跌，流动性基本淡定面对月初存款准备金补缴，和中秋小长假现金需求趋增的考验。

在主要回购利率稳中有降的同时，整体成交却进一步放大至10,876.22亿元，创下历史新高。其中隔夜品种增加近900亿元，成为放量的主要推手。此前总成交高点为6月30日创下的10,726.05亿元。

欧洲央行推出新刺激措施对未来国内资金面的影响，业内人士认为，短期暂不认为会有过大的直接性扰动，或还需观察美联储和中国央行货币政策的动向。

“有点感觉就是早晨这波比较早的就出完了，隔夜的供给意愿比前两天有些回落，应该与准备金补缴和过节现金需求提升有一些关系...不过资金面整体还是可以的，不是说紧张了。”华南一银行交易员称。

北京一券商分析师指出，法定存准清算上缴量应该不大，中秋小长假现金需求会增加，但在季末、国庆长假等扰动临近前，资金问题应该都不大。

银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日，根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金，与已上缴部分进行比较后清算。

针对欧洲央行的举措对国内流动性的影响问题，上述分析师认为，从近两年的操作结果看，欧央行政策宽松对其经济助益有限，对国际资本流动影响不会太大，更主要的应该是美联储动向及地域冲突的影响。

一银行交易员提到，短期暂不认为欧央行的政策放松会对国内资金面产生直接影响，更多或可关注中国央行面对外部环境的变化是否将调整自身货币政策立场。

今日银行间市场质押式回购总成交金额10,876.22亿元，上日为10,645.79亿元。其中，隔夜品种为9,075.21亿元，较上日的8,200.08亿元增逾一成。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间18:07 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.8191 2.8266 -0.75 9,075.21

七天 3.1979 3.2836 -8.57 1,245.40

14天 3.4133 3.6027 -18.94 391.69

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 4.1250 4.1950 -7.00 2,974.07

七天 3.0200 3.0150 +0.50 459.74

14天 3.0000 3.3600 -36.00 47.68

回购定盘利率

其中:隔夜 2.9000 2.8500 +5.00 --

七天 3.2100 3.3458 -13.58 --

14天 3.4200 3.6100 -19.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.8070 2.8150 -0.80 --

七天 3.1880 3.2750 -8.70 --

三个月 4.6539 4.6632 -0.93 --