更正-欧洲汇市：英镑下跌恐创逾一年最差周线表现，苏格兰公投搅动人心

国际油市：原油价格上涨，因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
(更正：因译文有误，内文第四段改为“微跌0.07%”，非“微跌0.07”；第五段改为“未来一周苏格兰民调结果”，非“下周苏格兰独立公投结果”)
路透伦敦9月5日 - 英镑兑欧元周五下跌，兑美元也恐将创下逾一年周度最差表现。本周市场主要焦点是对苏格兰独立公投形势愈发紧迫的忧虑。
市场担心苏格兰与英国分离，因此期权投资者周四逾一年来首次看空英镑，甚至看空英镑兑低迷的欧元。
欧元从上日下挫中回升，盘初兑英镑 小幅走高。
英镑兑美元 仅微跌0.07%，周线跌幅料录得1.7%，为去年7月以来最差表现。
“可以感觉到这股(下跌)趋势目前已经更显些许疲态，但很大一部分将视未来一周苏格兰民调结果而定，”伦敦一名汇市交易员表示。
英镑兑美元报1.6313，高于隔夜触及的七个月低位1.6287。欧元兑英镑上涨0.14%，至0.7937英镑。
本周稍早最新的调查显示，苏格兰公投支持方与反对方的差距已经缩小至只剩六点。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 朱晓军/陈宗琦；审校 张明钧/艾茂林)
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