版本:
中国
亚洲 | 2014年 9月 5日 星期五 17:54 BJT

亚洲橡胶：东京期胶连跌三天，上海期胶触及近六年低位

泰国政府高级官员周三表示，已经将该国20万吨橡胶库存的一半售予一个泰国橡胶出口商，并计划在9月底前出售余下库存。

“投资者也在美国就业数据出炉前平仓，”Kikukawa称。

上海期交所主力1月期胶合约 大跌365元人民币，收报每吨14,100元人民币(2,296美元)，盘中最低跌至2008年12月以来盘中低点14,005元人民币。

新加坡商品交易所(SICOM)近月10月合约 最新报每公斤161.00美分，下跌1.8美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 高琦/朱晓军；审校 张明钧/艾茂林)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐