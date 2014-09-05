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亚洲 | 2014年 9月 5日 星期五 17:54 BJT

王岐山批评月饼腐败问题

(本文由路透中文网编译提供)

路透上海9月5日 - 中共中央纪委书记王岐山指出，反腐可能至少持续五年，并对月饼腐败问题提出警告。

《中国日报》援引王岐山的话报导称，“大张旗鼓反腐败、反对铺张浪费”这事儿至少得抓五年。

电视台周四也对王岐山在8月份一次会议上的这番讲话进行了报导。

报导指出，王岐山批评了月饼腐败问题。

今年中秋节前的月饼销售已经受到大幅冲击。报导援引吴川月饼协会的数据称，在主要的月饼产区，销量只有去年的一半。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜
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