更新版 1-台湾货币市场：短率稳定，但跨月短票持续感受走高压力

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 拆款市场供需有序，利率稳定
* 短票利率高位小幅走升
* 一年期存单标售利率估小幅走高 (更新拆款数据及存单细节)
记者 林妙容
路透台北9月5日 - 台湾银行间短率周五相对稳定，但跨月短票仍感受走高的压力。银行人士表示，期初银行调度动作不大，加上多数银行严守季底不得拆出跨月拆款的内规，几无跨月资金调度，月内小量需求则供需有序，不影响利率。
资金调度人士指出，银行端在月初闲置资金量其实不小，但碍于跨季拆出难度高，资金去化并不容易，只能等待央行回收市场游资。他们预估，在今日央行一年期存单标售结束后，央行近来减少的冲销量将有机会回复。
〞这个月因为是季底，月内的资金需求不大，下周预估拆款市场也会很平稳。〞一本地银行资金调度人士说。
自8月中旬至上日止，央行在市场上共减收64.7亿台币的三种天期定存单，这使得部分银行累积去化资金压力。
台湾央行周五公布标售的1,200亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.612%，符合市场预期的0.60-0.62%，并较前月均标走高1.4个基点。两位市场人士指出，此次标售的得标区间高标落在0.65%，也较前次高标0.645%微幅走高，显示市场因预期台湾央行将启动升息循环而推高利率，但力道已明显放缓。
银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.386%，同上日；今日区间在0.295-0.420%，与上日相同；一周拆款利率区间在0.380-0.450%，上日为0.380-0.440%。两周拆款利率区间则在0.385-0.440%，上日在0.388-0.440%。
**短票利率高位小升**
短票市场方面，票券交易商表示，由于周五的例行发票量较大，加上银行对跨月资金的配置倾向保守，对新增承作跨月短票有所疑虑，小幅推升了跨月短票利率高位至0.62%。
交易商并预估，下周起随着时序接近9月中旬，预估跨月/跨季短票利率高位仍将续扬，但扬升力道将取决于银行对于跨月资金的释出态度。
〞虽然银行调高了利率，但这个月是季底，能拿的资金就先拿。〞一位大型票券商交易员说。
今日与银行承作的跨月自保短票利率主要成交在0.60%-0.62%，上日主要在0.60%-0.61%。
据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率走高至0.604%，前一日在0.592%。
台湾央行周五公布，共发行3,620.5亿台币存单。与今日存单到期金额3,620.5亿相较，存单发行余额持平。
下周央行存单到期总额为1兆(万亿)1,449.6亿台币，落点分别为周二6,102.5亿、周三2,243亿、周四2,289.3亿及周五814.8亿。下周一因中秋节假期金融市场休市。
拆款中心资料 显示，周五超额准备为负137亿台币，至下周一累积超额准备为负435亿台币、加计前期1%的超额准备为170亿台币。
**债券附买回利率维稳**
债券市场附买回(RP)利率维稳。中秋节前最后一个交易日，资金需求高，市场资金流量进出较大，虽有不少基金被赎回，但若有缺口向特定投信及银行，也都能够找得到资金。
交易员指出，今日债券附买回市场的利率虽然不变，但可能因过节的关系，资金需求、进出都较大，市场活络。不过整体市场资金仍属充裕。
〞因为要过节吧，所以比较热闹一点，资金需求比较大，〞一位证券商交易员表示。
另有票券商交易员指出，为了增加承做意愿，今日成交较少极短天期的债券附条件交易，而是拉长天期、拉高利率承做。整体而言资金水位略少于先前，但尚称平稳。
今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，与上日相同；30天内公司债RP利率主要交投同上日在0.63-0.64%，也同上日。
今日票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交也在0.53-0.55%，二者均与上日区间相似。票券商的极短天期利率由0.46-0.48%，稍右移至0.48-0.50%，惟天期也较先前拉长。
周五有5亿台币玉山银行次顺位金融债还本。
下周公债/公司债发行交割情况为：周五有中油的公司债发行，金额154亿台币；台塑石化 的发行60亿台币。下周三则有南亚 26亿台币公司债还本。(完) (集体采写 高洁如; 审校 林高丽)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
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5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。