版本:
中国
亚洲 | 2014年 9月 9日 星期二 17:28 BJT

台湾债市：103/13期十年公债中，证券业卖超3.0亿台币

路透台北9月9日 - 台湾柜台买卖中心周二公
布，债券等殖成交系统中，五年公债103/10A0311
0=TWO和10年公债103/13 交易资料如
下：(单位：亿台币)

    五年公债103/10期：
       业别      买进      卖出   买卖超金额
     银行业     17.00     16.50        +0.50
     票券业      3.50      0.50        +3.00
     证券业     15.00     18.50        -3.50
    十年公债103/13期：
       业别      买进      卖出   买卖超金额
     银行业     22.50     20.50        +2.00
     票券业      1.00      0.00        +1.00
     证券业      7.00     10.00        -3.00
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐