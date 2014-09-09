台湾债市：103/13期十年公债中，证券业卖超3.0亿台币

全球金市：金价从两周低点反弹，此前特朗普公布税改计划大纲
路透纽约/伦敦4月26日 - 金价周三从两周低点反弹，受回补空头提振，因美国总统特朗普提议下调美国企业税后，美国公债收益率下跌，美元缩减涨幅。
路透台北9月9日 - 台湾柜台买卖中心周二公 布，债券等殖成交系统中，五年公债103/10A0311 0=TWO和10年公债103/13 交易资料如 下：(单位：亿台币) 五年公债103/10期： 业别 买进 卖出 买卖超金额 银行业 17.00 16.50 +0.50 票券业 3.50 0.50 +3.00 证券业 15.00 18.50 -3.50 十年公债103/13期： 业别 买进 卖出 买卖超金额 银行业 22.50 20.50 +2.00 票券业 1.00 0.00 +1.00 证券业 7.00 10.00 -3.00
路透纽约/伦敦4月26日 - 金价周三从两周低点反弹，受回补空头提振，因美国总统特朗普提议下调美国企业税后，美国公债收益率下跌，美元缩减涨幅。
路透纽约/伦敦4月26日 - 洲际交易所(ICE)指标合约原糖期货周三跌至一年低位，交易量为史上最大，因交易员关注2017/18市场年度收成前景改善，自动卖盘指令在每磅16美分之下被触发。
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