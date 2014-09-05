普京与俄罗斯网络批评者玩猫捉老鼠

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Alissa de Carbonnel

路透莫斯科9月4日 - Anton Nossik记得在互联网时代以前谨慎地用打字机抄出前苏联持不同政见的作家布罗茨基所写的违禁作品，进行地下出版。

这位互联网媒体创业者目前在他粉丝众多的博客中指导读者使用新的技术避开网络审查，并警告读者称：“剩下的时间不多了。”

俄罗斯预计有7,500万网民，冷战期间高风险的地下出版物所触及的人数与互联网相比差得远。

活动人士称，俄政府今年颁布的一系列监管措施意在管理互联网，让当局能够针对主要的反对声音、对社交网络和电信企业施压，以及鼓励自行审查。

“目前为止我聊过的行业内人士都感到害怕和迷惑，”7月被任命为互联网申诉专员的Dmitry Marinichev说道，俄当局的这一任命表示对批评人士的一种接纳姿态，但申诉专员几乎没有力量影响国家立法。

普京7月签署法令，要求社交网络和电子书服务等网站从2016年起将数据存储在俄罗斯境内的服务器上，俄情报部门藉此可以更方便接触到这些数据。

从上个月起，粉丝数量超过3,000人的博客主必须遵守严格的媒体管理规定。从2月起，当局无需法官命令即可屏蔽网站。两个重要的批评克里姆林宫的网站3月即在首批被封的网站名单中。

随着亲俄叛军在乌克兰东部拿起武器，一些俄罗斯新闻或政治网站也被屏蔽。这些网站被加入了官方宣称意在保护儿童的黑名单，该黑名单去年底开始扩大，加入了被认为是宣扬未获批准抗议的网站。

上个月颁布的一条新规要求俄罗斯人使用公共WIFI热点时提供身份证明，企业要公布谁在使用其网络。

普京4月警告IT行业称，互联网是“（美国）中情局搞的项目”。他表示需要这些措施对抗“极端主义”，但不应阻碍言论自由。

很多企业仍不知道该如何遵守法律，担心法律被肆意滥用。

很多人现在听从了Nossik的建议，匿名上网。Tor的数据显示，使用Tor软件隐藏IP地址的俄罗斯人数量比去年增加了五倍。

俄罗斯政府做出的反应是上个月进行了标的390万卢布（10.8万美元）的招标，以破解Tor的密码系统。

斯诺登泄露美国政府的监控行为后，很多国家考虑将服务器设在国内。

俄罗斯官员称，此举目的是保护俄罗斯人的隐私。追踪情报机构的网站Agentura.ru负责人Andrei Soldatov指出，监控才是主要目的。

“他们（情报部门）的日子更加好过了，可以在信息加密前直接进入服务器（获取信息）。”（完）