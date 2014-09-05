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亚洲 | 2014年 9月 5日 星期五 18:42 BJT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至一周最低，供大于求局面持续

路透新加坡9月5日 - 亚洲石脑油裂解价差周五跌至每吨131.88美元，为一周来最低，因供应过度继续承压市场，而需求未见回升。

而10月下半月和11月下半月石脑油跨月价差从每吨0.25美元缩窄至平价水准，而且即将转入正价差。

正价差的市场是远期价格高于即期，暗示市场疲软。

“基本面而言，没有什么看多的消息。需求基本没有变化，而裂解厂或者达到或者维持一段时间相对高的产能利用率了。(所以买盘不会增加。)”一北亚交易员称。

“另外日本终端用户或延迟购货至稍晚的月份，因财务目的而保持库存在低位。”

印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)标售3.5万吨石脑油，9月24-26日装运，招标将于9月10日结束。

新加坡现货市场达成一笔石脑油交易和一笔汽油交易。

托克(Trafigura)从BP买入2.5万吨11月上半月运抵的石脑油，价格为每吨898美元。

联合石化从Gunvor买入5万桶92号汽油，9月20-24日装运，价格为每桶111美元。(完)
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