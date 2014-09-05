中港个股：工行研究在港发行人民币优先股，互联网金融平台基本搭成

路透上海9月5日 - 全球最大商业银行--中国工商银行 高层周五表示，该行将争取年内完成在境外发行不超过等值350亿元人民币的优先股，明年在境内完成不超过450亿元的优先股发行。工行还在研究和认证在香港发行人民币优先股的可行性。

面对近年来由网络企业发起的互联网金融热潮，工商银行行长易会满表示，该行的互联网金融平台已基本搭建完成，将构建一个集融资、金融、交易、商务、信息五大功能为一体的互联网金融服务和运营体系。

他在上证所组织的业绩说明会上指出，工行首选在境外发行主要是考虑适合的海外发行窗口以及海外投资者对优先股较为熟悉。

“关于工行是否会在境外发行人民币优先股，我们还在进行研究和论证。”他说，在境外特别是在香港市场，发行人民币优先股具有较好的市场条件和投资者基础。在香港发行人民币优先股能够为快速增长的境外人民币资金提供优质长期投资产品，有利于丰富香港人民币投资产品体系，促进香港形成离岸人民币投资标的池。

他还指出，如果在境外发行人民币优先股，工行打算把募集的人民币资金全部留存境外，用于海外机构的本地化经营，支持“走出去”企业的境外人民币融资业务发展，促进以人民币结算的国际贸易发展。

对于互联网金融平台，他说，“搭建这个（互联网金融）平台最重要的是，把我们两端的个人和商户的资金流、物流和信息流整合好，来发展支付和融资以及相应的金融服务。”

“我们的目标是打造一个全新的eICBC,做市场的引领者和领先者。”他表示，该平台包括三大平台和三大产品线。三大平台包括电商平台、直销银行业务平台和即时通信平台，其中电商平台今年交易量目标为300亿元。

在产品线方面，他介绍说，首先是支付，工商银行的快捷支付产品“e支付”现在已经拥有2,400万用户，今年争取达到4,000-5,000万用户，明年达1亿用户，工商银行50%以上的小额快捷支付通过“e支付”来运行。

其次是融资，一个是完全基于B2C和线下POS的消费推出来的全信用产品，叫“逸贷”，上半年累放额达到1,213亿元，余额已达290亿元。还有一个产品是面向小微企业开发的网络融资产品“网贷通”，现在已经累计发放约1.4万亿元的贷款，余额接近3,000亿元。

第三是投资，他指出，现在有很多的产品在网上可以直接投资。而且考虑到一些长尾的客户，他的投资量比较小，但是工行也为这类客户设计了产品。