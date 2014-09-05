马来西亚期市：棕榈油期货五周来录得首个周度涨幅，因政府免征出口税

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透新加坡9月5日 - 马来西亚棕榈油周五从稍早所及的一周高点回落，不过因马来西亚9月和10月将免除棕榈油出口税提振了出口回升预期，棕榈油本周录得五周来首个涨幅。
棕榈油期货本周涨幅超过5%，为11月来最大。政府颁布免征9月和10月的出口税后，期价周四大涨。
指标11月合约 收低2马币，报每吨2,028马币(林吉特)，此前触及2,041马币，为8月27日来最高。
成交量报62,494口，几乎是以往均量的两倍。
9月棕榈油出口税原定为4.5%。马来西亚大宗商品部门在声明稿称，免除关税预计可使棕榈油出口在两个月内增加60万吨，并使库存水准在年底前降至160万吨。
据路透市场分析师王涛，从技术面看棕榈油期货可能回落至每吨1,968马币，此前未能突破阻力位2,046。(完)
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(编译 孙茉莉; 审校 田建华)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。