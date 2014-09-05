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亚洲 | 2014年 9月 5日 星期五 18:54 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货五周来录得首个周度涨幅，因政府免征出口税

路透新加坡9月5日 - 马来西亚棕榈油周五从稍早所及的一周高点回落，不过因马来西亚9月和10月将免除棕榈油出口税提振了出口回升预期，棕榈油本周录得五周来首个涨幅。

棕榈油期货本周涨幅超过5%，为11月来最大。政府颁布免征9月和10月的出口税后，期价周四大涨。

指标11月合约 收低2马币，报每吨2,028马币(林吉特)，此前触及2,041马币，为8月27日来最高。

成交量报62,494口，几乎是以往均量的两倍。

9月棕榈油出口税原定为4.5%。马来西亚大宗商品部门在声明稿称，免除关税预计可使棕榈油出口在两个月内增加60万吨，并使库存水准在年底前降至160万吨。

据路透市场分析师王涛，从技术面看棕榈油期货可能回落至每吨1,968马币，此前未能突破阻力位2,046。(完)

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(编译 孙茉莉; 审校 田建华)
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