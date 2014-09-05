中国金融：银行需加大农业规模化生产和集约化经营的信贷投入--银监会

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透北京9月5日 - 新华社周五报导，银监会、农业部日前联合发文表示，要求银行业金融机构适应农业规模化生产和集约化经营服务需要，调整信贷结构，确保涉农信贷投放持续增长。
报导援引两部委下发的关于金融支持农业规模化生产和集约化经营的指导意见称，银行机构要将各类农业规模经营主体纳入信用评定范围，建立信用档案；同时，要求银行加大对农村金融服务的考核力度，对涉农业务进行专项激励考核。
“银行业金融机构要适应农业规模化生产和集约化经营服务需要，调整信贷结构，创新产品服务，强化激励考核，确保涉农信贷投放持续增长。”意见表示。
意见提出，银行机构在涉农领域要探索土地经营权抵押融资业务，对涉农贷款占比高的县域法人机构实施弹性存贷比考核，并支持银行通过发行“三农”专项金融债补充涉农信贷资金来源。
意见规定，本次重点支持的涉农主体为符合规模化、专业化、标准化要求的联户经营、专业大户、家庭农场、农民合作社等农业规模经营主体；重点支持的领域集中在产业项目、农业基础设施、农产品流通等三方面，具体包括农业科技、现代种业、农机装备制造、耕地整理、农田水利、批发市场建设等。
中国央行此前对部分分支行增加支农再贷款额度200亿元人民币，并对符合条件机构实施利率优惠，以引导农村金融机构扩大涉农信贷投放。
中国国务院总理李克强不久前主持常务会议表示，要坚持定向调控，以解决长远问题的办法确保当前经济社会平衡发展。（完） (发稿 李贺; 审校 林高丽)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。