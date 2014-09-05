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亚洲 | 2014年 9月 5日 星期五 18:57 BJT

中国金融：银行需加大农业规模化生产和集约化经营的信贷投入--银监会

路透北京9月5日 - 新华社周五报导，银监会、农业部日前联合发文表示，要求银行业金融机构适应农业规模化生产和集约化经营服务需要，调整信贷结构，确保涉农信贷投放持续增长。

报导援引两部委下发的关于金融支持农业规模化生产和集约化经营的指导意见称，银行机构要将各类农业规模经营主体纳入信用评定范围，建立信用档案；同时，要求银行加大对农村金融服务的考核力度，对涉农业务进行专项激励考核。

“银行业金融机构要适应农业规模化生产和集约化经营服务需要，调整信贷结构，创新产品服务，强化激励考核，确保涉农信贷投放持续增长。”意见表示。

意见提出，银行机构在涉农领域要探索土地经营权抵押融资业务，对涉农贷款占比高的县域法人机构实施弹性存贷比考核，并支持银行通过发行“三农”专项金融债补充涉农信贷资金来源。

意见规定，本次重点支持的涉农主体为符合规模化、专业化、标准化要求的联户经营、专业大户、家庭农场、农民合作社等农业规模经营主体；重点支持的领域集中在产业项目、农业基础设施、农产品流通等三方面，具体包括农业科技、现代种业、农机装备制造、耕地整理、农田水利、批发市场建设等。

中国央行此前对部分分支行增加支农再贷款额度200亿元人民币，并对符合条件机构实施利率优惠，以引导农村金融机构扩大涉农信贷投放。

中国国务院总理李克强不久前主持常务会议表示，要坚持定向调控，以解决长远问题的办法确保当前经济社会平衡发展。（完） (发稿 李贺; 审校 林高丽)
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