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亚洲 | 2014年 9月 5日 星期五 19:00 BJT

国际油市：亚洲380-cst船用燃料油升水升至一周高位，市场供应吃紧

路透新加坡9月5日 - 周五亚洲380-cst船用燃料油升水升至一周高位，因市场应付供应吃紧的局面。

380-cst船用燃料油升水上涨1.25美元，至每吨较380-cst现货升水6.79美元。

“即期船货不够。”新加坡一交易商称。

路透分析船用的数据显示，尽管与8月相比，来自西方的供应料增加，但本月前五日到货相对稀疏。

来自西方的船货品级和规格有别，如密度和粘度，需要和其他油品混合来生产可互换的符合规格的燃料油船货。

今日无现货交易达成。

印度石油公司售出3.5万吨380-cst燃料油，9月23-25日装运，买家为日本PetroSummit，价格为较印度石油公司公式贴水10-11美元。

印度炼厂Mangalore Refinery and Petroleum售出8万吨380-cst燃料油，10月14-16日装运，买家为嘉能可，贴水未知。(完)
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