国际油市：亚洲380-cst船用燃料油升水升至一周高位，市场供应吃紧

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透新加坡9月5日 - 周五亚洲380-cst船用燃料油升水升至一周高位，因市场应付供应吃紧的局面。
380-cst船用燃料油升水上涨1.25美元，至每吨较380-cst现货升水6.79美元。
“即期船货不够。”新加坡一交易商称。
路透分析船用的数据显示，尽管与8月相比，来自西方的供应料增加，但本月前五日到货相对稀疏。
来自西方的船货品级和规格有别，如密度和粘度，需要和其他油品混合来生产可互换的符合规格的燃料油船货。
今日无现货交易达成。
印度石油公司售出3.5万吨380-cst燃料油，9月23-25日装运，买家为日本PetroSummit，价格为较印度石油公司公式贴水10-11美元。
印度炼厂Mangalore Refinery and Petroleum售出8万吨380-cst燃料油，10月14-16日装运，买家为嘉能可，贴水未知。(完)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。