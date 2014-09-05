东南亚股市：菲律宾股市本周领涨，泰国股市录得连续五周上升

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透曼谷9月5日 - 菲律宾股市周五触及15个月高位，录得五个月来最高单周涨幅，因投资人选择性买入金融类股。泰国股市升至接近1,600点心理关口的水准，受助于一部分建筑和银行类股的买盘。
菲律宾主要股指 上涨近1%至7,263.58，为2013年5月24日以来最高收盘位。该指数本周收涨3%，是4月4日当周以来最高周线升幅，并且在东南亚各国股市中表现最好。
Bank of the Philippine Islands 和Metropolitan Bank & Trust 交投活跃。
投资者预计菲律宾央行下周会议可能会决定加息，周五稍早数据显示该国8月通胀加速。
泰国股市 小幅上涨0.3%，自周四的温和跌势反弹，终场收在1,584.32，是2013年5月29日迄今高点。该国股市已经连续五周上涨，本周升幅达到1.5%。
东南亚股市本周均收高。印尼股市 收升1.6%；新加坡股市 、马来西亚股市 和越南股市 均小幅上涨。(完)
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 447.37 0.58 +0.13 +15.19 388.37
新加坡 3341.73 -4.61 -0.14 +5.50 3167.43
马来西亚 1868.46 -0.75 -0.04 +0.08 1866.96
泰国 1584.32 4.59 +0.29 +21.99 1298.71
印尼 5217.34 12.01 +0.23 +22.07 4274.18
菲律宾 7263.58 59.47 +0.83 +23.32 5889.83
越南 638.65 -1.57 -0.25 +26.56 504.63
(完)
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(编译 洪曦; 审校 田建华)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。