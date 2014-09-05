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亚洲 | 2014年 9月 5日 星期五 19:15 BJT

东南亚股市：菲律宾股市本周领涨，泰国股市录得连续五周上升

路透曼谷9月5日 - 菲律宾股市周五触及15个月高位，录得五个月来最高单周涨幅，因投资人选择性买入金融类股。泰国股市升至接近1,600点心理关口的水准，受助于一部分建筑和银行类股的买盘。

菲律宾主要股指 上涨近1%至7,263.58，为2013年5月24日以来最高收盘位。该指数本周收涨3%，是4月4日当周以来最高周线升幅，并且在东南亚各国股市中表现最好。

Bank of the Philippine Islands 和Metropolitan Bank & Trust 交投活跃。

投资者预计菲律宾央行下周会议可能会决定加息，周五稍早数据显示该国8月通胀加速。

泰国股市 小幅上涨0.3%，自周四的温和跌势反弹，终场收在1,584.32，是2013年5月29日迄今高点。该国股市已经连续五周上涨，本周升幅达到1.5%。

东南亚股市本周均收高。印尼股市 收升1.6%；新加坡股市 、马来西亚股市 和越南股市 均小幅上涨。(完)

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 447.37 0.58 +0.13 +15.19 388.37

新加坡 3341.73 -4.61 -0.14 +5.50 3167.43

马来西亚 1868.46 -0.75 -0.04 +0.08 1866.96

泰国 1584.32 4.59 +0.29 +21.99 1298.71

印尼 5217.34 12.01 +0.23 +22.07 4274.18

菲律宾 7263.58 59.47 +0.83 +23.32 5889.83

越南 638.65 -1.57 -0.25 +26.56 504.63

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

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Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

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(编译 洪曦; 审校 田建华)
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