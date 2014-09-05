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亚洲 | 2014年 9月 5日 星期五 19:47 BJT

国际油市：亚洲航煤裂解价差下跌，不过供应有限给予市场支撑

路透新加坡9月5日 - 周五亚洲航煤裂解价差下跌，行业消息人士称，因尽管美国和欧洲有坚挺的需求导致该地区供应依然紧缩，但市场预期中国和印度出口的船货会增加。

路透数据显示，10月航煤裂解价差跌0.25美元至每桶15.22美元。

荷兰石油分析师机构Patrick Kulsen公布的数据显示，欧洲上周航煤库存从38.4万吨降至36.8万吨。

交易商称，马来西亚的即期需求也支撑航煤价格。Petronas在现货市场求购9月航煤，但由于船货都预定发往西方，市场没有多少卖兴。

另一交易商称，“但是我认为因中国和印度的船货很可能运抵新加坡来填补需求，价格不会涨得太高。”

中海油加入中石化和中石油队伍中，开始出口油品。

中海油在官网上宣布，周五上午惠州炼厂装载约1.2万吨航空煤油的油轮驶离。中国海油的成品油出口贸易业务终于打开了境外市场大门。

壳牌向维多售出16万桶10 ppm的柴油，9月24-28日装运，价格为每桶较新加坡9月24-20日报价均价溢价0.90美元。(完)
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