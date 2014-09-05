国际油市：亚洲航煤裂解价差下跌，不过供应有限给予市场支撑

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透新加坡9月5日 - 周五亚洲航煤裂解价差下跌，行业消息人士称，因尽管美国和欧洲有坚挺的需求导致该地区供应依然紧缩，但市场预期中国和印度出口的船货会增加。
路透数据显示，10月航煤裂解价差跌0.25美元至每桶15.22美元。
荷兰石油分析师机构Patrick Kulsen公布的数据显示，欧洲上周航煤库存从38.4万吨降至36.8万吨。
交易商称，马来西亚的即期需求也支撑航煤价格。Petronas在现货市场求购9月航煤，但由于船货都预定发往西方，市场没有多少卖兴。
另一交易商称，“但是我认为因中国和印度的船货很可能运抵新加坡来填补需求，价格不会涨得太高。”
中海油加入中石化和中石油队伍中，开始出口油品。
中海油在官网上宣布，周五上午惠州炼厂装载约1.2万吨航空煤油的油轮驶离。中国海油的成品油出口贸易业务终于打开了境外市场大门。
壳牌向维多售出16万桶10 ppm的柴油，9月24-28日装运，价格为每桶较新加坡9月24-20日报价均价溢价0.90美元。(完)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。