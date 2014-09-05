《即时观点》美国8月非农就业人口增加14.2万个，远低于预期

此前公布了很多不错的数据，不管ISM的数据也好，还是汽车销售，市场的看法是宁可认为非农就业增幅会很高。数据这么低有点意外，不过市场可能将其视为很好的迹象--美联储观望的时间可以延长一段时间了。

无疑低于预期，这是今年增幅最低的。10年期美债收益率下跌，我想对于那些担忧美联储提前升息的投资者，这能让人松口气。当前这方面没有风险。

这是一段时间来的首份相当负面的报告，尽管如此，经济仍在改善。我想这对于股市来讲是个非常好的外部环境。我不喜欢“温和经济”一词，但是当前经济确实如此。我们知道(美联储主席叶伦)不会很快扣动扳机了。各国央行当前更担心的是防止经济衰退，而不是通胀率，这对于股市而言无疑大好。(完)