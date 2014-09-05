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货币新闻 | 2014年 9月 5日 星期五 20:53 BJT

表格：美国8月28日止当周农作物出口销售报告--USDA

路透华盛顿9月5日 - 美国农业部(USDA)周五公布8月28日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨；棉花以千包计)：

当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售

本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度

小麦 168.7 0.0 168.7 186.4 0.0 11,435.7 15,822.6

大麦 0.8 0.0 0.8 0.8 0.0 38.5 57.5

玉米 -7.5 525.6 518.1 181.4 591.9 48,648.7 18,979.6

高粱 53.8 58.0 111.8 56.6 108.0 5,062.4 1,616.5

大豆 -87.6 869.0 781.4 1.9 1,110.6 45,940.2 37,181.4

豆粕 32.0 177.6 209.6 38.1 184.0 10,436.9 10,090.4

豆油 -1.3 3.4 2.1 5.9 7.4 809.0 938.1

皮马棉 5.3 0.0 5.3 5.3 0.0 63.1 203.9

陆地棉 82.9 2.7 85.6 85.7 5.3 5,047.5 3,542.0

稻米 55.8 0.0 55.8 55.9 0.0 669.9 505.8 (完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 洪曦; 审校 孙茉莉)
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